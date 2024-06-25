Рябков: Запад фатально недооценивает готовность РФ обеспечить свои интересы Рябков: недооценка Запада готовности РФ постоять за себя может иметь последствия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Рябков

Западные страны недооценивают возможность применения Россией ядерных вооружений, что может иметь ужасные последствия, заявил в ходе «Примаковских чтений» заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, сложившаяся в настоящий момент ситуация не имеет легких решений и выходов, передает ТАСС.

Вы правы, безусловно, в недооценке нашими западными противниками готовности России постоять за себя и обеспечить в любой ситуации собственные интересы, не хочется даже предполагать, что эта недооценка может приобрести трагический и фатальный характер, — сказал Рябков.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов в интервью Newsweek заявил, что американским властям не нужен мир на Украине, они намерены добиваться стратегического поражения РФ. По его словам, инициатива российского президента Владимира Путина по украинскому конфликту потребует колоссальных усилий и решимости, ее реализация может занять годы, но в ответ Вашингтон лишь начал новые поставки оружия киевскому режиму.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Запад неконструктивно отреагировал на предложения Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине и архитектуре безопасности в мире. По его словам, было много разных откликов на инициативы российского лидера.