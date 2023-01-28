Рябков: Россия не может признать ядерный статус КНДР

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

На телеэкране северокорейское ЦТАК публикует изображение запуска северокорейской ракеты во время новостной программы

Россия не может признать ядерный статус КНДР, поскольку привержена Договору о нераспространении ядерного оружия, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он добавил, что Москва призывает к урегулированию ситуации вокруг Корейского полуострова и недопущению ядерного столкновения в Северо-Восточной Азии, передает РИА Новости.

Что касается вопроса о гипотетическом признании ядерного статуса КНДР, то хотел бы подтвердить, что Россия в полной мере привержена Договору о нераспространении ядерного оружия, согласно которому ядерным статусом обладают только страны «пятерки», — сказал Рябков.

Замминистра отметил, что Россия открыта для диалога по Корейскому полуострову со всеми заинтересованными сторонами на основе совместных с КНР инициатив, «дорожной карты» и плана действий по комплексному урегулированию проблем региона.

Рябко подчеркнул, что все вовлеченные стороны должны сконцентрироваться на том, чтобы избежать открытого ядерного противостояния в Северо-Восточной Азии. По его словам, единственный способ предотвратить такой конфликт – создать систему поддержания мира и в ее рамках предоставить гарантии безопасности всем, кто в них нуждается.

Ранее президент Южной Кореи заявил, что Сеул может разработать собственное тактическое ядерное оружие или разместить партнерское на своей территории в случае ухудшения обстановки на Корейском полуострове из-за ядерной программы КНДР. Кроме того, стало известно, что Республика Корея проведет в феврале масштабные учения совместно с США, в ходе которых будет отрабатываться сценарий, предполагающий использование ядерного оружия Северной Кореей.