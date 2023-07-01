Рябков: размещение ядерного оружия в Белоруссии не нарушает ДНЯО

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Сергей Рябков

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что размещение российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии не нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Москва не передает Минску контроль над ним, пояснил дипломат в интервью ТАСС.

Шаги, предпринятые нами в рамках единого оборонного пространства Союзного государства, носят вынужденный характер. При этом они не выходят за рамки наших международных обязательств, в том числе по ДНЯО. Необходимо в очередной раз подчеркнуть: контроль над российским ядерным оружием не передается, — подчеркнул Рябков.

Он указал на то, что критика размещения российского ядерного оружия в соседнем государстве, как правило, звучит со стороны западных столиц и «не может не вызывать недоумения». Дипломат напомнил, что у границ России практика совместных ядерных миссий целенаправленно развиваться НАТО.

Речь идет об американском ядерном оружии, которое развернуто за тысячи километров от территории США, и готово оперативно ударить по России, уточнил Рябков. Именно этим и вызвано решение Москвы по размещению ядерного оружия в Белоруссии, пояснил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ядерное оружие, которое находится на территории республики, никогда применять не придется. По его словам, оно должно размещаться в стране, чтобы в нее не пришел враг.