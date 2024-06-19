Рябков рассказал о возможном размещении дальнобойного оружия за рубежом Рябков: Россия обсуждает с партнерами вопрос размещения дальнобойного оружия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Рябков

Россия обсуждает с партнерами вопрос размещения дальнобойного оружия, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью ТАСС. По его словам, в Азии и Латинской Америке есть страны, с которыми обсуждение вопросов безопасности «отрабатывается предметно».

Это будет происходить и дальше, но делать мы это будем при полном уважении и к их суверенному выбору, и к тем обязательствам, которые наши партнеры несут в рамках других международных договоров, включая те, стороной которых Российская Федерация не является. В этом нет ничего нового. Тематика такого рода (размещения дальнобойного оружия - NEWS.ru) в профильных контактах с целым рядом наших партнеров присутствует, — заявил Рябков.

5 июня президент России Владимир Путин во время пресс-конференции с руководителями мировых информагентств заявил, что Москва думает над тем, чтобы поставлять оружие в те регионы мира, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, поставляющих вооружение Украине для обстрела России.

Обозреватель американского телеканала Fox News Лора Ингрэм, комментируя слова Путина, заявила, что он решительно отреагировал на снятие запрета для Украины использовать западное оружие для ударов по территории РФ. Она с тревогой отметила, что слова главы российского лидера являются для стран Запада «нехорошим» сигналом.