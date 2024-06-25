Рябков рассказал о страхах Запада Рябков: Запад боится всего, включая собственную тень прошлого

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Рябков

Запад боится всего, включая собственную тень прошлого, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая на «Примаковских чтениях». По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, западные страны опасаются всего новаторского в международном отношении.

Когда мы заключаем новый базовый договор с КНДР, коллективный запад даже не знает содержания. Это как ковид-19, когда был какой-то первый пациент, но где он и кто — доказать невозможно. А дальше все идет по кругу, и эта инфекционная зараза она тиражируется из газеты в газету, из блога в блог, из телеграма в телеграм, но никому нет дела, о чем там речь, — сказал Рябков.

Также Рябков заявил, что Россия способна доводить до Запада сигналы в сфере ядерного сдерживания. По его словам, у Москвы есть соответствующие ресурсы даже, если оппоненты не готовы к диалогу.

При этом он допустил, что какая-то страна может «совершить вот эту ошибку» и допустить применения ядерного оружия. При этом замглавы МИД заверил, что Россия «постарается не допустить ее».

До этого Совет национальной безопасности США сообщил, что Вашингтон открыт для обсуждения ядерных рисков и контроля над вооружениями с Москвой. В ведомстве подчеркнули, что контакты должны осуществляться без привязки к ситуации на Украине.