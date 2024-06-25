Запад боится всего, включая собственную тень прошлого, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая на «Примаковских чтениях». По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, западные страны опасаются всего новаторского в международном отношении.
Когда мы заключаем новый базовый договор с КНДР, коллективный запад даже не знает содержания. Это как ковид-19, когда был какой-то первый пациент, но где он и кто — доказать невозможно. А дальше все идет по кругу, и эта инфекционная зараза она тиражируется из газеты в газету, из блога в блог, из телеграма в телеграм, но никому нет дела, о чем там речь, — сказал Рябков.
Также Рябков заявил, что Россия способна доводить до Запада сигналы в сфере ядерного сдерживания. По его словам, у Москвы есть соответствующие ресурсы даже, если оппоненты не готовы к диалогу.
При этом он допустил, что какая-то страна может «совершить вот эту ошибку» и допустить применения ядерного оружия. При этом замглавы МИД заверил, что Россия «постарается не допустить ее».
До этого Совет национальной безопасности США сообщил, что Вашингтон открыт для обсуждения ядерных рисков и контроля над вооружениями с Москвой. В ведомстве подчеркнули, что контакты должны осуществляться без привязки к ситуации на Украине.