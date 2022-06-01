Рябков рассказал о рисках столкновения России и США Рябков: поставки оружия Украине повышают риски столкновения России и США

Фото Sgt. Walter Carroll/U.S. Army

Любые поставки оружия Украине увеличивают риски прямого столкновения РФ и США независимо от аргументации, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, США на протяжении многих лет не пытались сделать ничего для решения украинского конфликта, а с началом действий на Украине стремятся нанести стратегическое поражение России.

Любые поставки вооружений, которые продолжаются, идут по нарастающей, увеличивают риски [открытого столкновения России и США], — сказал Рябков.

Такую линию поддержки Киева со стороны США чиновник назвал «беспрецедентной и опасной», подчеркнув, что затягивание конфликта выгодно «врагам России». Однако цели, стоящие перед специальной военной операцией, будут достигнуты в любом случае, даже несмотря на нынешний непростой период.

Поводом для заявления стали слова представителей американского Белого дома о том, что поставляемые Украине вооружения, в том числе ракетные системы HIMARS, не будут применяться для ударов по России. Для этого США заручились обещанием властей Украины. Чиновник Белого дома также заверил, что в Вашингтоне не стремятся к продлению военных действий на Украине «лишь для того, чтобы причинить боль России».