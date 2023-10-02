Рябков рассказал, что Россия обсуждает с США Рябков: Россия обсуждает с США только технические, визовые вопросы

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Сергей Рябков

Россия обсуждает с США только технические, визовые вопросы, заявил ТАСС заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Он добавил, что эпизодически стороны проводят дискуссии по гуманитарным ситуациям. Перспектив же улучшения отношений России с США в ближайшем будущем нет.

[Стороны продолжают] сугубо технические обсуждения, касающиеся деятельности диппредставительств, визовых вопросов и каких-то эпизодических гуманитарных ситуаций, — сказал Рябков.

Он также предположил, что американцы продолжат поддерживать Украину, несмотря на утверждение временного бюджета, не предусматривающего оказание помощи Киеву.

26 сентября посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев заявил, что Вашингтон не намерен приглашать на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско некоторых лидеров государств, в том числе президента России Владимира Путина. По словам Бердыева, Москва продолжает работу с США и добивается от них выполнения обязательств в качестве принимающей стороны мероприятия.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов до этого заявил, что Вашингтон использует свое председательство на форуме АТЭС с целью дискриминации России. США отказывают российским делегатам в выдаче виз и мешают им подключиться к мероприятию по видеосвязи, отметил он.