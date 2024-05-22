Рябков раскрыл планы США по отношению к БРИКС Рябков: США ведут закулисную работу по подрыву БРИКС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Рябков

США ведут закулисную работу по подрыву БРИКС, заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, Вашингтону не нравится все то, что не поддается их контролю, противоречит американскому лидерству и гегемонии.

Ведется работа, в том числе закулисная, на подрыв БРИКС, на срыв проектов, на осложнение деятельности его институтов. Конечно, Вашингтону не нравится все то, что не поддается их контролю и, более того, просто прямому управлению, — сказал Рябков.

Ранее политолог Александр Рар отметил, что архитектура глобального мироустройства действительно меняется в сторону мультиполярного мира, однако этот процесс происходит в медленном темпе и подойдет к завершению в 2030-е годы. Этому движению может помешать ядерная война, а также сохранение главенства либеральных политических систем в Европе и США, допустил эксперт.

Также стало известно, что советники бывшего президента США и кандидата на пост американского лидера Дональда Трампа обсуждают возможность введения санкций против стран, которые уходят от использования американского доллара в своей внешней торговле. Меры будут направлены против стран с развивающимися рынками с целью снизить риски для американской валюты.