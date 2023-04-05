Рябков рассказал о мрачной перспективе ДСНВ Рябков: шансы на восстановление ДСНВ небольшие

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Рябков

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Москвой и Вашингтоном, приостановленный в феврале российской стороной, может быть обречен, считает замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, шансы на его восстановление крайне малы, передает РИА Новости.

Договор не умер, но он на интенсивной терапии. С точки зрения гипотетического восстановления его функционирования я не думаю, что шансы большие, если только США не продемонстрируют готовность к реальному изменению своего глубоко враждебного курса по отношению к России. В противном случае договор обречен, — сказал он.

Ранее Рябков назвал условием возобновления переговоров России и США по ДСНВ изменение курса Вашингтона. Он отметил, что враждебность США заметна почти во всех сферах и речи о диалоге с ними быть не может, пока ситуация не изменится.

До этого замминистра заявил, что США активизировали усилия по возобновлению ДСНВ после приостановки участия России. По его словам, Москва по мере необходимости будет продолжать контакты с Вaшингтоном на этот счет, но пока значительных результатов на этом направлении не наблюдается.

О приостановке Россией участия в ДСНВ Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию. При этом он подчеркнул, что речь идет именно о приостановке участия, а не выходе Москвы из договора. По словам Путина, для возврата к диалогу потребуются разъяснения о военных намерениях Великобритании и Франции.