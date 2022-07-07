Рябков: планы ввести предельные цены на российскую нефть будут обрушены

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Попытки стран G7 установить потолок цен на российскую нефть провалятся, Москва найдет альтернативы и способы обеспечить доходы в бюджет, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, которые приводит ТАСС, намерение Запада установить потолок мировых цен на российскую нефть является очередным элементом психологической войны, направленной на уничтожение России.

Эти планы так называемого антикартеля и его создания будут обрушены. Мы найдем альтернативы, способы гарантированно обеспечивать доходы в бюджет, — сказал замминистра.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США и ЕС планируют установить предельную цену энергоносителей из России на уровне $40–60 за баррель, при этом сведя к минимуму воздействие на свои экономики. Отмечается, что установление предельных цeн будет зависеть исключительно от сложившейся ситуации на рынке энергоресурсов, притом что предельная стоимость в $40 может привести к рeзкому скачку цен на нефть и побочные продукты.

Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков выразил мнение, что попытки стран G7 установить потолок цен на российские нефть и газ заранее обречены на провал. Он отметил, что Индия и Китай все равно заблокируют подобные инициативы, ведь они и так покупают российское топливо со скидкой и не намерены рисковать поставками.