После нескольких инцидентов со сближением американских БПЛА с российскими самолетами никаких контактов с США не будет, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что опасные маневры совершались именно американскими беспилотниками и сближений бы не было, «если бы они находились где-то ближе к штату Техас».
Нет, никаких контактов не будет, — ответил Рябков на соответствующий вопрос.
Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что страны НАТО опасаются ответных мер России в отношении своей беспилотной авиации, действующей над Черным морем, в связи с недавним терактом украинской армии в Севастополе. Он пояснил, что в Североатлантическом альянсе изучают вероятность того, что ВС РФ будут сбивать западные беспилотники.
Вскоре после обстрела Севастополя Министерство иностранных дел РФ заявило, что действия ВСУ координировали США. По данным ведомства, в момент атаки беспилотник Global Hawk дежурил в небе недалеко от Крыма. Военный корреспондент Алексей Живов допустил, что дрон помогал наводить ракеты ATACMS.