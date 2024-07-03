Рябков ответил на вопрос о контактах с США после инцидентов с их БПЛА Рябков исключил контакты с США после сближения их БПЛА с самолетами России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Рябков

После нескольких инцидентов со сближением американских БПЛА с российскими самолетами никаких контактов с США не будет, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что опасные маневры совершались именно американскими беспилотниками и сближений бы не было, «если бы они находились где-то ближе к штату Техас».

Нет, никаких контактов не будет, — ответил Рябков на соответствующий вопрос.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что страны НАТО опасаются ответных мер России в отношении своей беспилотной авиации, действующей над Черным морем, в связи с недавним терактом украинской армии в Севастополе. Он пояснил, что в Североатлантическом альянсе изучают вероятность того, что ВС РФ будут сбивать западные беспилотники.

Вскоре после обстрела Севастополя Министерство иностранных дел РФ заявило, что действия ВСУ координировали США. По данным ведомства, в момент атаки беспилотник Global Hawk дежурил в небе недалеко от Крыма. Военный корреспондент Алексей Живов допустил, что дрон помогал наводить ракеты ATACMS.