Рябков оценил возможность встречи Лаврова с Блинкеном Рябков: речь о встрече с Блинкеном сейчас не идет, поскольку США не выдали визу Лаврову

Фото: Ron Przysucha/State Department/Global Look Press

Энтони Блинкен, Сергей Лавров

О встрече министра иностранных дел Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном пока не может идти речи, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Как он сообщил РИА Новости, до сих пор не решён вопрос о визах для российской делегации для участия в мероприятиях СБ ООН в Нью-Йорке.

Американская сторона пока даже визы не выдала делегатам нашей делегации, соответственно, о каких встречах можно вести речь, когда не решен даже технический вопрос, — сказал Рябков.

Ранее глава МИД РФ заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, что Россия и США находятся в «горячей фазе войны», так как армия Украины применяет против российских войск американское оружие. Лавров подчеркнул, что Вашингтон поставляет Киеву «все более дальнобойные и смертоносные системы».

Рябков также заявил, что Россия и США сейчас пребывают в фазе горячего конфликта. По его словам, Вашингтон полностью вовлечен в гибридную войну с Москвой по множеству направлений, некоторые формы этого противостояния «просто беспрецедентны».В марте секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Ульяновске заявил, что Вашингтон фактически стал стороной конфликта на Украине.