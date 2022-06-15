Рябков оценил возможность применения ядерного оружия на Украине Рябков выразил надежду, что Запад не доведет ситуацию на Украине до применения ядерного оружия

Фото: МИД РФ

Сергей Рябков

Москва надеется на то, что США и Западу в целом хватит здравого смысла, чтобы не довести ситуацию на Украине до прямого столкновения с применением ядерного оружия, заявил в эфире телеканала «Россия-1» замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он добавил, что Россия отвергает идеологию ограниченной ядерной войны, вопреки обвинениям Запада.

Я надеюсь, что все-таки остатки здравого смысла позволят этим политикам, этим претендентам на роль всемирных дирижеров воздержаться от принятия такого рода решений, потому что обратного пути в случае применения ядерного оружия уже не будет, — сказал Рябков.

Ранее Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (СИПРИ) сообщил о том, что риск применения ядерного оружия в настоящее время в мире достиг наивысшего уровня со времен холодной войны. Это связано с тем, что страны ядерного клуба активно наращивают свои потенциалы, параллельно обостряя ядерную риторику.