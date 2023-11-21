Рябков оценил контакты России и США Рябков заявил об отсутствии контактов России и США по ситуации в секторе Газа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Рябков

Москва и Вашингтон не имеют контактов по ситуации в секторе Газа, заявил ТАСС замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, все обсуждения идут на профильных международных площадках.

Насколько мне известно, [контактов] нет, кроме тех, которые проводятся на профильных международных площадках, в частности в Нью-Йорке по линии постпредства, — сказал Рябков.

Ранее Рябков отметил, что переговоры между Москвой и Вашингтоном по вопросам контроля над вооружениями ограничены эпизодическим обменом оценками. По его словам, прежде стороны вели конструктивный диалог, но США разрушили его оторванными от реальности требованиями.

Позже замглавы МИД сообщил о «серьезном предложении» Вашингтона по вопросу освобождения осужденного за шпионаж гражданина США Пола Уилана. Он отметил, что ведомство пока не получало никаких дополнительных предложений по вопросу обмена заключенными. По его словам, Москва готова рассмотреть новые инициативы, если они поступят.

Рябков в ноябре рассказал, что Россия получила от США предложения по контролю над вооружениями в неофициальной форме. В настоящий момент они изучаются. При этом Рябков отметил, что в предложениях Вашингтона нет элементов новизны. По его словам, Москва ответит Вашингтону «в должный момент». В какой именно форме, пока рано говорить, добавил он.