Рябков объяснил причину передачи Киеву танков Abrams Рябков: США отправят Украине танки, чтобы подровнять общенатовскую шеренгу

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Основной боевой танк США M1 Abrams

Соединенные Штаты передадут Украине танки Abrams с целью «подровнять общенатовскую шеренгу», заявил РИА Новости заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, заявления Белого дома о том, что поставка тяжелой военной техники ВСУ не является эскалацией, — отрицание очевидного. По мнению дипломата, западное общество обеспокоено тем, «куда толкает мир эта западная группа безответственных, если не сказать потерявших разум политиков или политиканов».

После решения по направлению танков Abrams в значительном количестве начинаются рассуждения о том, что это не эскалация. Отрицание очевидного. <...> Американцы пошли на этот шаг, чтобы опять подровнять общенатовскую шеренгу, свой строй, провести расчет «на первый-второй», — сказал Рябков.

Тем временем издание The Washington Post утверждает, что объявление США о намерении передать Украине танки Abrams стало результатом компромисса между Вашингтоном и Берлином. По данным журналистов, Белый дом фактически прикрыл начало поставок Киеву немецких танков Leopard 2.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх ранее заявила, что сейчас США не имеют в наличии в своем арсенале дополнительных танков Abrams модификации M1A2 для их отправки ВСУ. Она пояснила, что процесс передачи займет несколько месяцев, так как эти танки нужно будет закупить у производителей.