Рябков обвинил Запад в двойной игре по украинским портам и экспорту зерна

Порт Мариуполя / Фото dan-news.info

Западные страны ведут «двойную игру» по теме разблокировки украинских портов и экспорта зерна, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, Запад требует стабилизации продовольственных рынков и необходимости разблокировки украинских портов, но продолжает чинить препятствия поставкам продовольствия из России и не обращает внимания на мины в украинской акватории.

Если они серьёзно озабочены дестабилизацией продовольственных рынков, тогда первоочередным ходом с их стороны должно стать полное снятие любых препятствий для поставок таких видов продукции из России, — добавил замминистра.

Ранее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что генсек Конференции ООН по торговле и развитию Ребекка Гринспен провела конструктивные переговоры по поставкам зерна с первым вице-премьером правительства России Андреем Белоусовым. В свою очередь генсек ООН Антониу Гутерриш пытается заключить «комплексную сделку», которая поможет возобновить поставки зерна с Украины, а также экспорт продуктов питания и удобрений из России.

Российский президент Владимир Путин во время телефонных переговоров с главой Турции Реджепом Эрдоганом сообщил, что Москва готова содействовать беспрепятственному морскому транзиту грузов с учётом вывоза зерновых из украинских портов и координировать свои действия с Анкарой.