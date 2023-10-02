Рябков анонсировал ответ на канадские санкции Рябков: Россия расширит стоп-лист в отношении Канады в ответ на новые санкции

Фото: МИД РФ

Сергей Рябков

Россия расширит стоп-лист в отношении Канады в качестве ответной меры на принятые ею антироссийские санкции, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков на полях конференции «Россия — Латинская Америка». По его словам, которые приводит ТАСС, Москва изучит канадские организации, причастные к нежелательной деятельности.

Тоже будем расширять ограничительные списки. Будем смотреть, какие канадские организации могут быть причастны к нежелательной деятельности, — сказал он.

Ранее стало известно, что канадские власти ввели ограничения в отношении более чем 40 граждан России. В список попал в том числе олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный. Оттава обвиняет их в причастности к «незаконной передаче украинских детей в Россию и их опеке над ними, а также к созданию и распространению дезинформации и пропаганды».

До этого премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о введении санкций против четырех физических и 29 юридических лиц в России. По словам политика, меры должны убедить РФ покинуть всю территорию Украины.

Перед этим правительство Канады ввело санкции против трех столичных судов — Московского городского, а также Басманного и Хамовнического районных судов. Под рестрикции также подпали 15 россиян, работающие в сфере юстиции и безопасности в РФ.