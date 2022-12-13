Русский язык решили защитить от иностранных слов Госдума приняла в первом чтении закон о защите русского языка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о контроле за соблюдением должностными лицами и гражданами норм русского языка. Согласно информации на сайте парламента, целью документа является защита русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов.

Проект федерального закона вводит такие понятия, как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, фиксирующие нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации, — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, законопроект вводит обязательную лингвистическую экспертизу проектов нормативных актов на их соответствие нормам и правилам русского языка.

Ожидается, что поправки в принятый в первом чтении документ внесут к январю. После этого законопроект будет рассмотрен во втором чтении.

Известно, что правительство РФ внесло законопроект в Госдуму в конце октября. В документе была подчеркнута объединяющая роль русского языка как государственного в единой многонациональной стране.