«Русский мир есть везде»: в МГИМО обсудили судьбу госидеологии Этому была посвящена конференция с участием учёных, политиков и чиновников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

16 ноября в МГИМО прошла одна из площадок организованной президентским советом по межнациональным отношениям, Минобрнауки РФ и Федеральным агентством по делам национальностей конференции «Россия: единство и многообразие». На ней, как сообщили организаторы, рассмотрели «проблемы и перспективы развития концепции русского мира в новой геополитической реальности», а также феномен русского мира как «гаранта обеспечения межнационального мира и согласия». Подробности — в материале NEWS.ru.

«Тамада» и «говоривцы»

Секцию конференции, посвящённую русскому миру, организовали одноимённый президентский фонд, Минобрнауки и Россотрудничество. Руководитель последнего — Евгений Примаков — стал модератором мероприятия. Один из спикеров — телеведущий и главред журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов сходу поправил организаторов. По его мнению, не пристало использовать заимствованные из германских языков слова «спикер» и «модератор», против которых он бьётся не первый год, особенно на таком мероприятии.

Спустя какое-то время Примаков нашёлся, что ответить. По его словам, можно было бы спикера заменить на выступающего, однако это слово звучит «как-то концертно очень».

Если говорить о том, чтобы «спикера» переводить на русский, то, скорее всего, это «говоривец», наверное. А вместо «модератора» есть хорошее русское слово «тамада», — заявил Примаков.

Но тут же из зала кто-то заметил чиновнику, что «тамада» тоже заимствованное слово. Правда, не из английского, а из грузинского языка. Но в ответ Примаков экспромтом заявил: «Ну какая разница, это тоже часть русского мира. Какое русское застолье без тамады?»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Евгений Примаков

Больше юмора на мероприятии не было, потому что тематика предрасполагала к геополитическим теоретизированиям и традиционным для таких случаев отправлениям проклятий «коллективному Западу».

Открыло встречу приветственное слово сенатора и главы Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями Константина Косачева. Он напомнил про существование стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года, которая, по словам парламентария, «работает» и «свою миссию выполняет даже с учётом того, что кардинально изменились условия её реализации по сравнению с достаточно спокойным периодом, когда она принималась».

Эффективность работы национальной политики подтверждается сегодня буквально в полевых условиях. Представители разных национальностей из всех регионов России плечом к плечу участвуют в СВО на Украине. Межнациональный мир укрепляется и боевым братством. Отнюдь не случайно то внимание, которое наши противники уделяют именно национальному вопросу в России и главной мишенью своих атак делают его стержневой элемент — русский мир. Под предлогами декоммунизации и восстановления «национальной памяти» фактически проводят политику насильственной дерусификации, — уверен Косачев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Константин Косачев

По его мнению, критика России со стороны демократических стран якобы принимает форму «давления, вытеснения, отмены культуры», которые «направлены вовсе не против властей или отдельных политиков, а против нации». И в этих условиях, считает Косачёв, «меры по обеспечению защиты русского мира и межнационального согласия в России обретают поистине стратегическое значение».

Далее слово дали бывшему директору ФСБ и премьер-министру, а ныне руководителю Императорского православного палестинского общества Сергею Степашина. Он отметил, что люди старшего поколения «никогда не думали, что <...> начиная с 2014-го мы попадём в политическую и человеческую турбулентность», добавив, что «сегодняшняя ситуация чрезвычайно сложная»:

Она связана не только с боевыми действиями, давайте говорить откровенно — с войной против объединённого Запада, как мы сейчас говорим, и НАТО, где сегодня используется в общем-то русский народ на Украине. Ведь до последнего мы не верили, что такое может произойти. И наш президент, и все мы говорили: «Названия разные, кровь одна. Это один народ, ну языки чуть-чуть разные». То, что произошло и там, и в некоторых других, казалось бы, наших родных государствах, а до этого единого пространства русского мира, я имею в виду Русскую империю и в какой-то степени СССР, <...> — беда, я другого слова не нахожу.

Фото: РИА Новости Журналисты передали военнослужащим ВС РФ гумпомощь и письма детей

В случившемся, по его словам, можно винить США и их спецслужбы, которые, по его словам, работали «очень чисто, чётко и профессионально» для того, чтобы «расколоть предполагаемое единство так называемого русского мира, бывшего СССР». Но помимо зарубежного фактора Степашин предъявил претензии и к внутриполитическим институтам.

Но вопрос и к нам. Мы-то чем занимались? Огромное количество институтов, было даже Министерство по делам СНГ. Были и другие агентства, фонды, всё было. А потеряли, по сути дела, людей, которые работали там. Поэтому, наверное, мы должны прекрасно понимать, что дипломат — это не только возможность докладывать оперативную обстановку, прочитанную в местных газетах, но и формировать своё понимание, отношение к своей стране, — добавил Степашин.

Говоря о своей организации, он напомнил, что Императорское православное палестинское общество было образовано 140 лет Александром III. Его Степашин назвал «одним из самых лучших императоров», который «да, был консервативен, да, был жёсток, но ни одной войны и ничего не уступил, никаких территорий». Сегодня, по словам спикера, общество имеет представительства в разных странах, а в 2019 году одно из них открылось в Великобритании.

«Мы вошли в столкновение»

Депутат Госдумы и глава президентского фонда «Русским мир» Вячеслав Никонов напомнил «понятие „русский мир“ в политический лексикон нашей страны вошло с 2007 года из послания президента РФ, который, собственно, поговорил об этом феномене».

Русский — это феномен прежде всего культурный и, на мой взгляд, самое главное — это феномен идентичности и самоидентичности людей. Ты либо русский по культуре, либо по мировосприятию, по тому, как ты думаешь, ощущаешь себя. <...> Мир — это община, потому что Россия традиционно жила миром. Толстой писал «Войну и мир», имея в виду мир как общину вот эту, как наше сообщество. И это действительно общинный строй. Это характерная черта русского мира. И это <...> огромная вселенная, которая по численности трудноизмерима, потому что русский мир есть везде, — заявил парламентарий.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Вячеслав Никонов

Никонов считает, что русский мир есть в Австралии, а также в Америке, где «5 млн человек, по последней переписи населения, указали, что они знают русский язык». Причём, по словам депутата, тогда же выяснилось, что в США «это самая высокая по доходам часть американского населения, выше среднеамериканского уровня где-то в 2,5 раза».

По размерам этот русский мир за пределами России, он, в принципе, в чём-то сопоставим с русским миром внутри нашей страны, потому что русский мир на самом деле сократился на планете Земля. К сожалению, и в относительном выражении тоже, потому что в начале XX века в пределах русского мира, Российской империи жил каждый девятый землянин, а сейчас в РФ только каждый 50-й, но, правда, чуть-чуть прирастаем русским миром, восточной Украиной, — добавил Никонов.

Фото: IMAGO/Wolfgang Maria Weber/Global Look Press

Его коллега-единоросс Константин Затулин напомнил, что на Западе «русский мир является ругательным выражением» из-за «ведущихся сейчас военных действий на Украине, хотя и до СВО русский мир рассматривался на Западе как претензия России к соседним странам и был подозрителен даже среди наших некоторых союзников».

Утратив то политическое государственное пространство, которое существовало под названием СССР, оно было по сути «большой Россией», просто в достаточно заретушированной форме, мы <...> в духовном плане нашли определённое утешение в идее собирания русского мира, который существует как бы поверх границ. Владимир Путин, как известно, ещё в 2016 году <...> сказал, что «граница России нигде не заканчивается», и у русского мира как духовного понятия границ тоже нет. Большинство из тех, кто к нам относится подозрительно, считая, что это духовное пространство претензией России на экстерриториальность, боится конкретных территориальных претензий Москвы к Украине, Казахстану или ещё к кому-то, — сказал Затулин.

Он напомнил, что СССР «возглавлял оппозицию западному миру, предлагая свою идеологическую концепцию развития» и «по этому пути пошли многие». Сейчас, же, полагает Затулин, «постулаты русского мира не настолько приспособлены к универсализму, чтобы заставить желать приобщиться к нему тех, кто не имеет к нему прямого отношения».

Когда был коммунистический интернационал — да, была идея, воодушевлявшая тех, кто чувствовал себя ущербным, ущемлённым политикой мировых держав — колониальных, империалистических — и они выступали против этого. Такой заточенности на преодоление этих проблем у русского мира нет или не было. Но сейчас это начинает возникать в связи с тем, что маски сброшены и мы вошли в столкновение, — заявил Затулин.

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ Константин Затулин

Он также добавил, что «союзниками русского мира» являются те, кто ощущает «родство и единство по отношению к нему — не обязательно национальное, иногда духовное, которое видят в прошлом СССР, Российской империи, положительные моменты, прогресс цивилизации, развитие производительных сил, взлёт культуры, науки и всего остального». На противоположной стороне прежде всего находятся «противники современного русского государства, отождествляющие русский мир с политикой действующего президента и правительства РФ».