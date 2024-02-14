«Русский человек может»: Путин назвал уникальный талант россиян Путин заявил, что русский человек может пить дрожащей рукой

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Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин во время пленарной сессии Форума будущих технологий оспорил утверждение, что человек не может пить дрожащей рукой, передает РИА Новости. В качестве примера он вспомнил сцену с участием актера Евгения Лебедева из спектакля «Энергичные люди», где его герой придумал для этого хитрый прием с помощью полотенца.

Вы сказали, что при дрожащих руках человек не может пить. Русский человек может, — сказал глава государства с улыбкой.

Ранее Путин на вопрос о том, как восстанавливается после тяжелой работы, пошутил, что не напрягается. По словам главы государства, он тренируется каждый день практически по два часа и регулярно посещает бассейн. Он подчеркнул, что жизнь заставляет напрягаться, но нужно любить то дело, которым ты занимаешься.

До этого глава государства в шутку предупредил главу Сбербанка Германа Грефа, что тот «копает себе яму», развивая технологии искусственного интеллекта. Глава государства, ознакомившись с достижениями компании в области ИИ на конференции AI Journey, поинтересовался, не заменит ли нейросеть Грефа в будущем. В ответ председатель совета директоров Сбербанка ответил, что такова задача предприятия.