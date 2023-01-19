Руководители компании «Лукоморье» объявлены в розыск за неуплату налогов Владелец и гендиректор «Лукоморья» Лукашевские объявлены в розыск за неуплату налогов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тверской суд Москвы получил запрос от следственных органов на выдачу санкций для заочного ареста владельца компании по производству рыбных консервов ТПК «Лукоморье» Сергея Лукашевского и гендиректора Дмитрий Лукашевского, они обвиняются в неуплате налогов, передает РИА Новости. Мужчины объявлены в международный розыск. Ходатайство об аресте Сергея Лукашевского будет рассмотрено 20 января, Дмитрия – 23 января. О деталях дела пока не известно.

В суд поступили ходатайства о заочном избрании в отношении Лукашевского С.М. и Лукашевского Д.М. меры пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы суда, им выдвинули обвинения по части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), которая предусматривает до шести лет лишения свободы.

Ранее МВД объявило в розыск предпринимателя и общественного деятеля Бориса Зимина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Основанием для розыска стало обвинение по одной из статей Уголовного кодекса РФ. Сам бизнесмен, по данным из открытых источников, с 2020 года находится в Израиле.

До этого Росфинмониторинг включил в список террористов сооснователя проекта «Диссернет» Андрея Заякина (признан в РФ террористом, деятельность запрещена). Незадолго до этого общественного деятеля объявляли в уголовный розыск.