Евгений Бугров

РСЗО «Смерч» поразила пункт управления ВСУ под Запорожьем Минобороны: РСЗО «Смерч» поразила пункт управления ВСУ в запорожском поселке Трудовое

1 июня 2023 в 06:17

Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation/Global Look Press

РСЗО «Смерч»