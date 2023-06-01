РСЗО «Смерч» поразила пункт управления ВСУ под Запорожьем Минобороны: РСЗО «Смерч» поразила пункт управления ВСУ в запорожском поселке Трудовое

Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation/Global Look Press

РСЗО «Смерч»

Начальник пресс-центра группировки Вооруженных сил России «Восток» Олег Чехов сообщил, что из РСЗО «Смерч» нанесен удар по пункту управления ВСУ в поселке Трудовое на Запорожском направлении. Также уничтожены два опорных пункта противника, отметил он в беседе с РИА Новости.

Реактивной системой залпового огня «Смерч» нанесен ракетный удар по пункту управления боевиков в Трудовом. Экипажами тяжелых огнеметных систем ТОС-1 «Солнцепек» поражены два опорных пункта боевиков в районе Степового и Привольного, — рассказал Чехов.

Он добавил, что на Запорожском направлении российские мотострелки из минометов уничтожили разведгруппу ВСУ в районе Лобкового. Противник понес потери в живой силе и после удара самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», расчеты которых накрыли украинских военных в пунктах временной дислокации в Полтавке и Малой Токмачке.

Ранее представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что бойцы отряда специального назначения «Ахмат» успешно наступают на Марьинском направлении. Он добавил, что они ведут совместную работу с 5-й мотострелковой бригадой ВС России.