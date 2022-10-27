ВС РФ сорвали наступление ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Две усиленные ротные тактические группы ВСУ атаковали позиции ВС России на Николаево-Криворожском направлении, сообщил представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков. Он подчеркнул, что наступление было сорвано, российские военные отбросили украинские подразделения на исходные рубежи. Атака велась в направлении населенных пунктов Малая Александровка Херсонской области и Терновые Поды Николаевской области.

Подразделения ВСУ отброшены на исходные рубежи. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и семь автомобилей, — заявил Конашенков.

Также представитель Минобороны рассказал о произошедшей на Купянском направлении атаке двух ротных тактических групп ВСУ, усиленных наемниками. Российские войска отразили атаки в направлении Николаевки и Орлянки. Населенные пункты находятся в Харьковской области. В результате были уничтожены до 60 боевиков и служащих ВСУ, танк, три пикапа и шесть боевых бронированных машин.

Кроме того, сообщил Конашенков, группа ВСУ попыталась наступать в направлении Червонопоповки ЛНР (Красно-Лиманское направление). Российские войска остановили украинские подразделения, уничтожив более 120 служащих, три танка, четыре пикапа и четыре бронированные машины.

Ранее стало известно, что ВС РФ нанесли ракетный удар по производству твердого ракетного топлива в районе Павлограда. По словам Конашенкова, поражены четыре пункта управления ВСУ в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка Харьковской области, Колодези Донецкой Народной Республики, Трифоновка, Андреевка Херсонской области.