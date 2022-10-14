Росздравнадзор проверит аптеки с завышенными ценами на «Феназепам» Росздравнадзор проверит аптеки столичного региона с завышенными ценами на «Феназепам»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Росздравнадзор поручил территориальному органу по Москве и Подмосковью провести проверку аптек, где препарат «Феназепам» продается по завышенной цене, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Там напомнили, что в сентябре препарат был внесен в перечень жизненно необходимых с предельной отпускной ценой в 92,26 рубля, тогда как сейчас его стоимость достигает 532 рублей.

Таким образом, даже с учетом оптовых и розничных наценок <...> цена на препарат значительно превышена, что является серьезным нарушением действующего законодательства. Территориальному органу Росздравнадзора по Москве и Московской области дано поручение провести проверку указанных аптек, — говорится в сообщении Росздравнадзора.

Ранее сообщалось, что продажи «Феназепама» в российских аптеках значительно сократились. Как сообщал РБК со ссылкой на представителей фармацевтического рынка, падение розничных продаж в 40 раз объясняется ужесточением правил. Возможность торговать «Феназепамом» сохранилась только у 1,2 тысячи аптек против 40 тысяч до ужесточения правил реализации.

Согласно данным «Мегаптека», охватывающего 25 тысяч аптек в 78 субъектах страны, на 13 октября «Феназепам» и его полные аналоги не продавались ни в одной из этих точек. По данным Aptekamos.ru, в столице этот препарат продается в самой популярной дозировке в 1 мг только в двух аптеках, причем в «Лекарь Фарм» — по цене 1600 рублей.