Ростуризм подтвердил возможность поездок тем, кто не получил повестку Глава Ростуризма Догузова заявила об отсутствии ограничений по поездкам

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила об отсутствии ограничений по поездкам как по России, так и за рубеж на фоне частичной мобилизации. Об этом сообщается в Telegram-канале Догузовой.

Глава ведомства дала разъяснения на многочисленные вопросы в комментариях относительно туристических поездок во время частичной мобилизации.

Исходя из той информации, которая у нас есть на текущий момент, если вы не получили повестку, то отправляться в поездки можно. У нас нет информации о каких-либо ограничительных нормах на федеральном уровне, — пояснила Догузова.

За уточнениями глава Ростуризма посоветовала обращаться в военкомат, к которому приписан гражданин.

Ранее сообщалось, что в России с 22 сентября открылась горячая линия 122 для ответов на вопросы по частичной мобилизации. По ней кабмин собирает часто задаваемые вопросы россиян и совместно с Минобороны готовит ответы.