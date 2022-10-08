Ростуризм открыл горячую линию для оставшихся в Крыму путешественников

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Ростуризм открыл горячую линию для туристов, оставшихся в Крыму после ЧП на Крымском мосту, сообщила глава ведомства Зарина Догузова. В своем Telegram-канале руководительница министерства опубликовала телефон, по которому путешественники могут задать вопросы по сложившейся ситуации.

Для всех туристов, которые испытывают трудности в Крыму в связи с инцидентом, работает горячая линия 8 800 511 80 18, — написала Догузова.

Глава ведомства отметила, что находится на постоянной связи с властями Крыма и Севастополя. Догузова заверила, что в данный момент она договаривается с отельерами и владельцами санаториев региона для бесплатного продления проживания туристов. Она также обратилась к представителям бизнеса, чтобы они оказали поддержку путешественникам.

Нахожусь на постоянной связи с Крымом и Севастополем. Сейчас ведем работу, чтобы отели и санатории бесплатно продлили проживание в течение ближайшего времени для гостей, у которых оно заканчивается сегодня. Прошу бизнес оказывать туристам максимальное содействие. Для туристического бизнеса будут меры поддержки, — добавила Догузова.

Она также подчеркнула, что для туристов, которые направляются в Крым или из него на машинах, будут развернуты пункты питания и обогрева.

Также уже заработала паромная переправа, — отметила Догузова.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с ЧП на Крымском мосту. По версии следствия, утром 8 октября на транспортном объекте произошел подрыв грузовика, следом загорелись топливные цистерны железнодорожного состава, двигавшегося в направлении Крыма. В результате ЧП обрушились два автомобильных пролета.