«Ростки здравого смысла»: Песков о возобновлении транзита в Калининград Песков назвал решение Евросоюза по транзиту в Калининград ростками здравого смысла

Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Возобновление транзита грузов в Калининград является проявлением здравого смысла со стороны европейских партнеров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости. 22 июля компания «Литовские железные дороги» возобновила транзит санкционных товаров из России в Калининградскую область.

Скажем так, в ситуациях особого значения, таких как история с калининградским транзитом, все-таки какие-то ростки здравого смысла пробиваются через пелену вот этого эмоционального такого, бессознательного состояния, — сказал Песков.

18 июня Вильнюс остановил транзит в Калининградскую область товаров, подпавших под санкции Евросоюза. В их числе стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икра и другие категории. В целом это составляет около 50% всего объема перевозок.

13 июля стало известно, что Еврокомиссия разрешила Москве провозить в Калининград попавшие под санкции грузы железнодорожными путями при условии контроля со стороны Литвы и категорически запретила использовать для этих целей автобаны. При этом ЕС и Россия напрямую не обсуждали вопрос отмены блокады Калининграда, Литве дополнительные пояснения по теме санкций не направлялись,