Ростехнадзор предупреждал о проблемах с дамбой в Орске Ростехнадзор в 2020 году выявил 38 замечаний по дамбе в Орске

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Ростехнадзор в 2020 году организовал проверку на дамбе в Орске, в ходе которой было выявлено 38 замечаний для устранения до 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Там заявили, что сотрудники Ростехнадзора не имели возможности проверить выполнение предписаний по дамбе в ходе действовавшего моратория на внеплановые проверки. В связи с ЧП создана комиссия по техническому расследованию причин аварии на сооружении.

Управлением Ростехнадзора была проведена плановая проверка комплекса ГТС, выдано предписание от 16.06.2020, содержащее 38 замечаний с различными сроками устранения от 2020 до 2022 года, — говорится в сообщении.

По результатам проверки юридическому лицу выписали штраф в 20 тысяч рублей по ст. 9.2 КоАП. Ростехнадзор в том числе направлял предостережения Управлению жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта (УЖКДХТ), в котором говорилось о недопустимости нарушений требований об ограничении проезда по гребню дамбы и о необходимости аттестации главы эксплуатирующей организации по вопросам безопасности ГТС.

В конце января этого года Ростехнадзор требовал, чтобы в УЖКДХТ отчитались о ходе подготовки дамбы к пропуску половодья. В ответе говорилось, что «в паводковый период проводятся визуальные наблюдения ГТС, контролируется состояние водопропускных сооружений и их работоспособность, наличие подтоплений и затоплений, наличие размывов и русла, состояние откосов, гребня».

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер принял решение о том, что выплаты жителям Орска, пострадавшим в результате паводка, увеличат в два раза. До этого региональные власти на фоне введения режима ЧС областного характера установили выплату единовременного пособия в размере 10 тысяч рублей на человека.