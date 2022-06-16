Ростех: российские системы РЭБ лишили украинских войск «глаз» и «ушей»

Фото: mil.ru

Российские комплексы и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ходе спецоперации «глушат» каналы связи украинских войск и системы наведения. Тем самым противника оставляют без «глаз» и «ушей», сообщает РИА Новости со ссылкой на Ростех.

Самые разные системы РЭБ сейчас успешно проходят «проверку боем»: «глушат» каналы связи противника, системы наведения, оставляя их без «глаз» и «ушей». Также подтверждают способность эффективно бороться с беспилотниками, подавлять каналы управления и передачи данных между оператором и дроном, спутниковую навигацию, — пояснили в госкорпорации.

Высокую эффективность в ходе спецоперации показали и носимые противодронные ружья, которые разработаны предприятиями Ростеха. С их помощью подавляются малые беспилотники и коптеры, применяемые украинскими войсками для разведки.

Ранее стало известно, что Минобороны России опубликовало видеозапись, на которой показано, как работает в ходе спецоперации на Украине боевой расчёт комплекса радиоэлектронной борьбы «Палантин». Комплекс способен подавить источники связи и интернета на позициях противника, не нарушив гражданскую инфраструктуру.