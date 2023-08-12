Ростех показал новых механизированных «монстров» Ростех показал фотографии российской техники в виде механизированных монстров

Фото: Ростех

Государственная корпорация «Ростех» представила проект, в рамках которого новейшая военная техника, которая приняла участие в военной операции на Украине, представлена в виде механизированных монстров. В Telegram-канале можно увидеть Т-90 в виде медведя, «Ланцеты» в виде ос, а вертолеты Ми-24 представлены как аллигаторы.

На опубликованных картинках также можно увидеть тяжелую огнеметную систему «Солнцепек», которая предстала в виде трехглавого железного дракона, напоминающего Змея Горыныча.

В Ростехе отметили, что у этих вооружений есть «неповторимый, но неизменно грозный характер».

Накануне Ростех показал истребитель 5-го поколения Су-57 в виде механизированного монстра, представляющего собой робота-сокола. Как следует из рейтинга российских самолетов, составленного Military Watch, Су-57 является самым опасным истребителем ВКС. РФ. Обозреватели указали на то, что воздушное судно отличает исключительная маневренность и высокая мощность ракет Р-77М и Р-37М.

Ранее руководитель проектной группы Андрей Иванов заявил, что в России стартовало мелкосерийное производство новой версии FPV-дрона-камикадзе «Овод». Что известно об этом дроне и какие еще БПЛА скоро получат ВС РФ — в материале NEWS.ru.