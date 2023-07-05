Рост реальных зарплат в России за четыре месяца составил 4,2 процента Мишустин: рост реальных зарплат в России за четыре месяца составил 4,2 процента

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Реальная зарплата за 4 месяца выросла на 4,2%, передает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Об этом он заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Уже на сегодняшний день за 4 месяца реальная зарплата составила 4,2%. Что касается от года к году, в апреле реальный рост зарплаты — 10,4%. Номинальная зарплата за 4 месяца — 11,4%, — сказал Мишустин.

Ранее аналитики назвали самые высокооплачиваемые профессии в России. Так, в крупных городах наибольшие доходы получают сотрудники, занятые в области интеллектуальной работы и финансовых услуг. Также эксперты указали, что область «IT и коммуникации» занимает третью позицию в рейтинге самых высоких зарплат в городских центрах России.

Почти половина российских компаний подняли зарплаты дизайнерам в 2023 году, следует из результатов исследования аналитиков школы дизайна Contented. 13% руководителей признались, что были вынуждены понизить зарплату, а 40% заявили, что зарплата дизайнеров никак не изменилась.

Ранее сообщалось, что с 1 июля бюджетников, заводских рабочих, медиков, офисных сотрудников и работающих пенсионеров ожидает индексация зарплат. Бизнес-эксперт Юлия Корчагина-Озджан порекомендовала обращаться в профсоюз или к начальству, если прибавку по какой-то причине не сделали.