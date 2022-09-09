Росстат зафиксировал рост дефляции в России третий месяц подряд Росстат: дефляция в августе 2022 года составила 0,52%

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Росстат зафиксировал дефляцию в России третий месяц подряд. В августе 2022 года она составила 0,52%, в июле — 0,39%, в июне — 0,35%, следует из данных, опубликованных на сайте ведомства. Годовая инфляция в августе замедлилась до 14,30%. Своего максимального значения с января 2002 года она достигла в апреле — 17,83%.

В августе продовольственные товары подешевели на 1,36% (в годовом сравнении — подорожали на 15,77%). Плодоовощная продукция упала в цене в августе на 11,82% (в годовом выражении — выросла в цене на 2,07%).

В августе значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удешевление плодоовощной продукции. Так, свекла подешевела на 24,8%, морковь — на 24,2%, картофель — на 22,7%, капуста — на 22,5%, огурцы — на 22,2%, помидоры — на 18,5%, виноград — на 18,3%, лук — на 14,9%, бананы — на 11,6%, — говорится в сообщении.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в августе 2022 года составил 100,00% после 99,82% в июле 2022 года и 100,59% в августе 2021-го. В годовом выражении базовый индекс цен в августе снизился до 117,71% со 118,40% в июле 2022 года.

Динамика цен в августе указывает на то, что инфляция по итогам 2022 года может оказаться ближе к нижней границе интервального прогноза Банка России.

Ранее аналитики крупнейших банков спрогнозировали, что в сентябре снижение цен составит 0,15% месяц к месяцу. Если этот прогноз сбудется, то впервые в истории России дефляция продлится четыре месяца подряд.