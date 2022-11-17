«Россию проигнорировали»: Слуцкий о решении Гаагского суда по боингу MH17 Слуцкий: решение Гаагского суда по боингу MH17 политизированное, согласиться с ним нельзя

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Катастрофа рейса МН17

Решение Гаагского суда по делу о крушении Boeing MH17 является политизированным, согласиться с ним нельзя, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в интервью NEWS.ru. По его словам, российских специалистов так и не допустили к деятельности совместной следственной группы, а весомых доказательств предъявлено не было.

Решение, безусловно, политизированное, с которым согласиться нельзя. Российские специалисты так и не были допущены к деятельности ССГ, а выкладки Алмаз-Антея — просто проигнорированы. Весомых доказательств предъявлено так и не было, — сказал Слуцкий.

По его мнению, двойные стандарты и однобокий подход видны особенно ярко на фоне инцидента с падением ракет на территорию Польши. Он отметил, что украинских специалистов допустят к расследованию и вину возложат на Россию.

Хотя и вынуждены предварительно признать украинское происхождение элементов упавшей ПВО, чтобы не задействовать открыто 5 статью устава НАТО, — подытожил Слуцкий.

Ранее Гаагский суд признал Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского (граждане России) и Леонида Харченко (гражданин Украины) виновными в уничтожении самолета MH17 и убийстве 298 его пассажиров. Их приговорили к пожизненному заключению. Другого фигуранта дела Олега Пулатова признали невиновным. Судьи отклонили требование прокуратуры поместить его в тюрьму.

Польские СМИ вечером 15 ноября сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке страны, в заявлениях властей речь шла об одной ракете. В результате происшествия погибли двое мирных жителей. В польском МИД сначала подчеркнули, что ракета произведена в России, а после президент Польши Анджей Дуда отметил, что Варшава не имеет точной информации, кому она принадлежала. В Минобороны России заявили, что ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили, а информацию польских СМИ назвали провокацией.

Позднее представитель Совбеза США Эйдриенн Уотсон сообщила, что вне зависимости от итогов расследования ответственность за падение ракеты в Польше несет Россия. При этом она отметила, что Вашингтон не получил информацию, которая бы противоречила предварительным выводам о том, что на территорию Польши упала украинская ракета.