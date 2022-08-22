«Есть отдельные люди»: в ГД опровергли массовый отъезд спортсменов Депутат ГД Журова: российские спортсмены не покидают страну массово

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Российские спортсмены не покидают страну массово, заявила замглавы комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в пресс-центре НСН. По ее словам, уезжают лишь те атлеты, которые запланировали эмиграцию еще до начала военной операции на Украине. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту уверена, что «массового исхода» из России нет, а уезжают лишь отдельные персоны.

Пока Россию массово никто не покидал. Многим даже приписывают, что они там ждут каких-то гражданств и так далее. Массового исхода спортсменов нет, есть отдельные люди. При этом такие люди свой переход запланировали задолго до спецоперации. У них эти намерения были еще до этого, — рассказала Журова.

Депутат добавила, что страны получили рекомендацию Международного олимпийского комитета не принимать российских спортсменов. При этом Журова не стала отрицать возможность «демонстративно-политической истории» с переездом какого-либо спортсмена в США или в Канаду.

Не верю, что его [спортсмена] просто так возьмут за красивые глаза при внутренней конкуренции там [США или Канаде], — высказалась она.

2 марта стало известно о том, что российские биатлонисты и официальные лица отстранены от международных соревнований решением Исполнительного совета Международного союза биатлонистов (IBU). 29 марта IBU приостановил членство CБР и Белорусской федерации биатлона.

До этого, 28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российские команды и российских спортсменов от участия международных соревнованиях из-за специальной военной операции России на территории Украины.