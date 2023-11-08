Россиянку поймали со старинными сказками на границе Россиянке не позволили вывезти «Золотую книгу сказок» в Финляндию

Фото: sztu.customs.gov.ru

Сотрудники карельской таможни изъяли у россиянки «Золотую книгу сказок всех стран и народов» издания 1913 года при попытке вывоза из страны, сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления. Старинную книгу нашли в автомобиле женщины, державшей путь в Финляндию через МАПП «Вяртсиля». Ветхий фолиант изъяли и направили на экспертизу.

Для вывоза культурных ценностей при прохождении таможенного контроля необходимо представить заполненную пассажирскую таможенную декларацию и соответствующее разрешение Министерства культуры, — пояснил замначальника таможенного поста Александр Михайленко.

«Золотая книга сказок всех стран и народов» была издана в Москве в 1913 году и относится к культурным ценностям, для которых в ЕАЭС установлен разрешительный порядок вывоза. Страницы книги оформлены хромолитографированными картинами художника Артура Шенера.

Фото: sztu.customs.gov.ru

На россиянку завели два дела по статьям КоАП о недекларировании и несоблюдении запретов. По обеим статьям грозит штраф, кроме того, у нее могут конфисковать старинную книгу. Такое же издание «Золотых сказок» 1913 года можно приобрести в интернете с рук по цене от 20 тысяч до 100 тысяч рублей.

Ранее таможенники в аэропорту Шереметьево изъяли у победительницы конкурса «Мисс Москва — 2018» Ксении Паленовой сумку Hermes и браслет Cartie, с которыми она прилетела из Стамбула. Люксовые вещи оценили на €20 тысяч, что превысило максимально допустимую для ввоза сумму.