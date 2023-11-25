Россиянкам с детьми предложили сократить рабочий день ЛДПР призвала сократить рабочий день матерям двух и более детей на час в неделю

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Правительство рассмотрит законопроект, которым предлагается сократить рабочую неделю матерям двух и более детей, сообщила пресс-служба фракции ЛДПР. Инициатива предусматривает сохранение зарплаты в том же размере, что и при полной рабочей неделе.

Каждый раз, отпрашиваясь, женщины испытывают стресс, это сказывается и на качестве работы, и на отношениях с коллегами. Утверждение дополнительного часа для мам с двумя и более детьми действительно сделает их жизнь удобнее, — заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Предполагается, что норма будет распространяться на матерей двух и более детей в возрасте до 18 лет. Слуцкий подчеркнул, что вырастить ребенка — «очень большая и ответственная работа».

В ноябре ЛДПР также направила в правительство законопроект о бесплатном проезде до мест отдыха и обратно для детей из многодетных семей. Депутаты предложили ввести такую льготу для семейных поездок по всей территории России. Авторы инициативы отметили, что стоимость отдыха в России увеличилась на 35%.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала освободить многодетные семьи от уплаты подоходного налога. Глава верхней палаты парламента считает, что точечные меры поддержки семей помогут улучшить демографическую ситуацию. По словам Матвиенко, власти должны сосредоточиться на помощи семьям, которые обладают «высоким потенциалом рождаемости».