Россиянкам могут сохранить пособия при дистанционной работе в декрете В Госдуму внесли законопроект о выплате пособий при удаленной работе в декрете

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Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли на рассмотрение законопроект, разрешающий женщинам продолжить работу в дистанционном формате в декрете с сохранением пособий, сообщается в Системе обеспечения законодательной деятельности (СОЗД). В настоящее время беременным женщинам разрешается работать на условиях неполного рабочего дня или на дому с сохранением пособия. Дистанционная работа с сохранением льгот не предусматривается законодательством.

Авторы инициативы предлагают внести изменения в Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и Трудовой кодекс РФ. По их мнению, предлагаемый ими проект расширит уровень гарантий для семей, а также позволит им оптимизировать свое время для обеспечения семьи необходимым объемом внимания и дохода.

Дистанционная работа для лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, позволяет как поддерживать финансовое положение семьи, так и сохранять свою квалификацию работнику, — подчеркивают авторы законопроекта в пояснительной записке.

Депутаты Госдумы ранее предложили ввести налоговый вычет за оказание психологических консультаций. Предполагается, что такие изменения будут внесены в Налоговый кодекс РФ. По мнению авторов инициативы, новый закон позволит гражданам компенсировать обращение за платной психологической помощью и сделать ее более доступной.