Россиянка едва не умерла из-за камней-гигантов в мочевом пузыре Жительнице Подмосковья удалили из мочевого пузыря два камня размером с апельсин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Электростали Московской области врачи удалили женщине из мочевого пузыря два камня-гиганта размерами в 8,5 и 5,5 см, сообщается на сайте регионального Минздрава. Как заявила врач-уролог Ольга Чежина, россиянка едва не умерла.

Как уточняется, 50-летняя жительница Подмосковья жаловалась на невыносимую боль в пояснице, которая ее мучила уже пять лет. Врачи провели женщине комплексное обследование и обнаружили в ее мочевом пузыре отложения солей и минералов размером с крупный апельсин.

Хирургическое вмешательство проводилось с техническими сложностями, связанными с выраженной подкожно-жировой клетчаткой и спаечным процессом в брюшной полости. Мы извлекли два огромных камня из полости мочевого пузыря, один из которых достиг размера 8,5 сантиметра, другой — 5,5. Операция прошла успешно, — говорится в сообщении.

Ранее врач Елена Малышева рассказала, что общий белок является одним из важнейших показателей в анализе крови, который помогает диагностировать заболевания печени и почек. По ее словам, понижение белка указывает на проблемы с почками.

Подмосковные медики успешно удалили кисту в почке размером с яблоко у 78-летнего пациента, обратившегося с жалобами на повышенное артериальное давление и боль в пояснице, рассказал уролог Щелковской больницы Александр Панкратов. Медик отметил, что через несколько часов пациент смог ходить, а на следующий день его выписали.