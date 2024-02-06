Россияне стали чаще подвергаться вербовке Украиной Патрушев: в России участились случаи вербовки граждан силами Украины

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Вооруженные силы Украины

Власти Украины активно пытаются вербовать россиян для диверсий внутри РФ, сообщил на совещании по вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе секретарь Совета безопасности страны Николай Патрушев. По его словам, граждан привлекают на сторону противника для поджогов административных зданий и инфраструктурных объектов, передает РИА Новости.

Участились попытки вербовки российских граждан для осуществления преднамеренных поджогов административных зданий, объектов транспортной, энергетической и промышленной инфраструктуры, — указал Патрушев.

Накануне в Крыму предотвратили теракт СБУ в отношении одного из руководителей республики. Силовики задержали троих подозреваемых. Один из пособников украинской спецслужбы рассказал, что они готовили нападение на кортеж одного из высокопоставленных крымских чиновников. Еще одна задержанная призналась, что подготовка к теракту велась с конца января по начало февраля 2024 года.

Все трое задержанных россиян были арестованы на два месяца. Следователи возбудили уголовное дело по статьям о покушении на совершение теракта и незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.