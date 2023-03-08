В России могут сократить срок обучения в магистратуре Глава Минобрнауки: года обучения в магистратуре будет достаточно для углубления знаний

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Одного года обучения в магистратуре при новой системе образования будет достаточно для получения углубленных профессиональных знаний, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. Возможность бесплатно учиться в магистратуре будет и у выпускников специалитета, отметил Фальков в эфире телеканала «России 24». Министр подчеркнул, что магистратура — не продолжение высшего образования, а специализированные знания. Обучение должно строиться на других технологиях и магистратура должна быть в вузах, которые имеют соответствующие возможности, отметил глава ведомства.

В новой системе координат можно будет вполне в соответствии с запросом рынка труда подготовить или получить углубленные профессиональные знания в магистратуре за год, — сказал Фальков.

Бесплатно получить дополнительные знания в магистратуре, ординатуре либо ассистентуре смогут более 600 тысяч выпускников, имеющих образование на уровне специалитета, рассказал глава Минобрнауки.

Ранее Фальков обратил внимание, что в нынешней системе образования бесплатно поступать в магистратуру могут только бакалавры, а у выпускников специалитета такой возможности нет. Также министр сообщал, что в новой системе аспирантуру выделят в отдельный вид учебной подготовки.

Вернуться к традиционной системе подготовки специалистов с высшим образованием предложил президент РФ Владимир Путин в февральском послании Федеральному собранию.