Россияне смогут становиться профессорами или доцентами через «Госуслуги» Россияне смогут подать заявку на получение званий профессора или доцента через «Госуслуги»

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Документы на получение ученых званий профессора или доцента теперь можно оформить в электронном виде и передать Минобрнауки через портал госуслуг, сообщается на официальном сайте ведомства. Уточняется, что процесс рассмотрения онлайн-заявок будет проходить так же тщательно, как и при подаче бумажных документов.

Минобрнауки отмечает, что подача заявлений в электронном виде ускорит взаимодействие ВУЗов с ведомством и сократит сроки принятия решений. Кроме того, в министерстве заявляют, что онлайн-подачу документов по получению ученых званий начали тестировать еще в 2021 году.

Ранее депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов предложил создать инфосистему «Я — папа» на «Госуслугах». По его словам, она будет предназначаться для отцов-одиночек. Соответствующее письмо уже направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

В документе уточняется, что новый раздел будет информировать отцов о льготах и пособиях. Зарегистрированные в системе родители смогут получать уведомления об актуальных мерах поддержки. Их список будет формироваться в зависимости от возраста и количества детей. Кузнецов добавил, что, как правило, о выплатах от государства знают только многодетные матери и матери-одиночки. Отцам при этом полагается не менее объемный пакет льгот, но те о них не знают.