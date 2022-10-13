Россияне смогут регистрировать у себя дома иностранцев через «Госуслуги»

Фото: Артем Соболев/NEWS.RU

На портале госуслуг появился новый сервис, с помощью которого собственник жилья может временно зарегистрировать у себя иностранного гражданина, сообщило Минцифры РФ в своем Telegram-канале. Раньше, чтобы сделать это, нужно было идти в почтовое отделение, МФЦ или в отделение МВД.

На портале госуслуг появился новый сервис, с помощью которого владелец жилья может временно зарегистрировать у себя иностранца, — говорится в сообщении.

Для этого необходимо на портале выбрать сервис «Уведомления о прибытии и убытии иностранцев», подтвердить свои личные данные, а также предоставить информацию о приехавшем гражданине. Кроме того, нужно указать адрес пребывания гостя и реквизиты документов, подтверждающих его легальное пребывание в России. Также потребуется указать даты пребывания иностранца в стране.

Результат услуги придет в личный кабинет в течение одного рабочего дня. Ведомство отмечает, что подать информацию в МВД нужно в течение семи дней с даты приезда гостя. В противном случае и иностранцу, и хозяину жилища грозит штраф от двух до пяти тысяч рублей с выдворением представителя зарубежного государства из РФ.

Ранее на «Госуслугах» появилась форма подачи жалоб на решения призывных комиссий о мобилизации. Обратиться может как сам мобилизованный, так и любой другой человек. Также на ресурсе доступна форма подачи заявления в добровольцы.