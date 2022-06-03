Россияне смогут расплачиваться картой «Мир» почти во всех отелях Турции Глава Ростуризма: россияне смогут расплачиваться картой «Мир» почти во всех отелях Турции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Анкаре подтвердили, что российские туристы смогут расплачиваться картой отечественной платежной системы «Мир» почти во всех отелях Турции, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram-канале. По ее словам, «значительная часть инфраструктуры в республике принимает карту «Мир».

На днях общалась с Министром культуры и туризма Турции г-н Мехмет Эрсоем, который подтвердил, что российские туристы могут беспрепятственно оплачивать услуги картой «Мир» почти во всех отелях Турции, — заявила Догузова.

При этом глава ведомства порекомендовала россиянам носить с собой наличные «на случай необходимости».

Ранее заместитель генерального директора TEZ TOUR Египет Тамер Саид заявил, что египетские власти работают с банками над возможностью использования в стране банковских карт «Мир». По его словам, этот вопрос может быть решен до конца лета.