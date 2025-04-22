Россияне смогут посещать одну ближневосточную страну без виз Россия и Оман договорились о безвизовом режиме

Фото: Kremlin.ru/Кристина Кормилицына, МИА «Россия сегодня»

Владимир Путин с султаном Омана Хейсамом бен Тареком Аль Саидом

Россия и Оман подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований для владельцев обычных паспортов. Церемония прошла в присутствии глав двух государств — Владимира Путина и Хайсама бен Тарека Аль Саида, передает пресс-служба Кремля.

Каждая из сторон предоставляет гражданам государства другой стороны право пребывать на территории ее государства без виз 30 дней при каждом посещении, — говорится в тексте соглашения.

Ранее сообщалось, что российский паспорт занял 46-е место в мировом рейтинге стран с наиболее «сильными» паспортами Henley Passport Index. Его обладатели имеют безвизовый доступ в 116 стран мира. Первое место в рейтинге присуждено паспорту Сингапура: его граждане могут посещать 195 стран без визовых формальностей.

До этого Минтранс РФ сообщил, что в 2025 году Россию и Иран свяжут туристические круизы. Кроме того, между портами на Каспийском море будут организованы регулярные судоходные линии.

Также стало известно, что Россия и Иран работают над сопряжением национальных платежных систем. По словам президента РФ Владимира Путина, страны практически полностью перешли на национальные валюты во взаиморасчетах. Так, в 2024 году доля таких трансакций превысила 95% от всех двусторонних торговых операций.