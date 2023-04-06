Россияне смогут получать налоговые уведомления через «Госуслуги» Госдума приняла закон о налоговых уведомлениях на «Госуслугах»

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Россияне смогут получать налоговые уведомления через личный кабинет на портале «Госуслуги», соответствующий закон принят Госдумой во втором и третьем чтении, передает ТАСС. Закон вступит в силу с 1 июля, но не ранее чем по истечении месяца с момента официального опубликования. Первый зампред думского комитета по бюджету и налогам Ольга Ануфриева отметила, что при работе над законопроектом ко второму чтению приняли поправку, исключающую необходимость подачи в налоговый орган уведомления о представлении конкретных документов.

Теперь у нас через портал госуслуг можно дать уведомление о получении от налоговых органов конкретных документов, тех, которые будут предусмотрены Налоговым кодексом, и о том, что налогоплательщик больше не хочет получать от налогового органа документы в электронной форме, — сообщила депутат.

Первоначальная версия законопроекта предполагала возможность получать налоговые уведомления на «Госуслугах» с 1 января 2024 года. Прежде уведомления направлялись налоговой службой заказными письмами по почте либо в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика.

Ранее на портале «Госуслуги» пропала возможность удаления учетной записи. В Минцифры объяснили, что функцию отключили из-за угрозы кибератак, удалить аккаунт теперь можно только при посещении МФЦ.