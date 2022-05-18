Россияне смогут получать ИНН на Госуслугах Госдума приняла закон о возможности получения ИНН на портале госуслуг

Сайт Госуслуг в мобильном приложении на телефоне / Фото Артём Соболев/NEWS.ru

Закон, дающий возможность россиянам получить идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в электронном виде на портале госуслуг, принят Госдумой сразу во втором и третьем чтениях. Инициатива была предложена правительством РФ, поправки будут вносены в Налоговый кодекс РФ, пишет ТАСС.

Благодаря новому закону граждане страны смогут подавать заявление о получении ИНН на портале госуслуг с использованием электронной подписи физического лица. Налоговый орган также сможет направлять гражданам свидетельства о постановке на учёт в виде электронного документа.

Новые правила вступят в силу с 1 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что для того, чтобы сделать более прозрачным принятие решений по общедомовым вопросам, голосование жильцов многоквартирных домов можно будет проводить на портале госуслуг. Возможность проведения подобных собраний онлайн появится в случае принятия Госдумой поправок в Жилищный кодекс. Депутаты планируют их рассмотреть в рамках весенней сессии. Поправки в ЖК, о которых идёт речь, были разработаны по итогам поручений президента Владимира Путина в период пандемии в 2020 году.