В Госдуме предложили ввести оплату мусора по факту Депутат Коган предложил создать инфраструктуры, чтобы жители платили за вывоз мусора по факту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы россияне платили за вывоз мусора по факту, то есть только за то, что выбросили, следует обязать региональных операторов и управляющие компании создавать инфраструктуры, которые предоставят такую возможность, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган. В разговоре с «Парламентской газетой» депутат отметил, что в осеннюю сессию планируется представить первые предложения по данному вопросу.

Сейчас платежи можно рассчитывать и по нормативу, и по факту — по объему или массе собранных отходов. Но на деле в регионах ввели оплату только по нормативу — либо с каждого человека, прописанного в квартире, либо за каждый квадратный метр. А оплата по факту практически не встречается, — пояснил парламентарий.

По его словам, существует большое количество механизмов, которые позволяют рассчитывать платежи по факту. Депутат уточнил, что надо выбрать тот, который будет оптимальным и не очень дорогим. Коган рассказал, что в некоторых странах, например, используют мусорные баки, которые открываются электронным ключом: с помощью них фиксируется выброшенный объем отходов конкретным человеком. Коган предупредил, что для тех, кто оставляет пакеты возле баков, предусматриваются высокие штрафы. Парламентарий уточнил, что управляющие компании необходимо обязать создавать такие инфраструктуры, потому что сами они делать этого не будут. При этом депутат заключил, что ответственность также должна возлагаться на региональных операторов.

Депутат Госдумы Владимир Бурматов ранее заявил, что цветной пластик наносит огромный вред природе, поэтому в России его необходимо запретить. Парламентарий напомнил, что во многих странах уже отказались от такого вида упаковки.