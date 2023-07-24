Россияне получили постоянное право на кредитные каникулы Путин подписал закон о закреплении права на кредитные каникулы на постоянной основе

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий право россиян на кредитные каникулы на постоянной основе. Документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов. Согласно его тексту, норма о предоставлении каникул по потребительским кредитам станет постоянной с 1 января 2024 года.

Каникулы по потребительским кредитам были впервые введены в 2020 году. Такая мера предназначалась для поддержки граждан в период пандемии коронавирусной инфекции. Изначально такое право предоставлялось лишь до конца 2022 года, однако позже его продлили до 2023 года. Теперь оно будет предоставляться постоянно.

Согласно тексту закона, заемщики получают право потребовать от кредитора льготный период, продолжительность которого может составлять не более шести месяцев. При этом размер займа не должен превышать суммы, определенной правительством РФ. По действующему законодательству размер автокредита не может превышать 1,6 миллиона рублей, остальные займы — 450 тысяч рублей. Для кредитных карт установлен лимит в 150 тысяч рублей.

Президент РФ ранее подписал закон, обязывающий судебных приставов закрывать дела о взыскании долгов в трехдневный срок после их погашения. Аналогичный срок отводится на закрытие дел в случаях, когда взыскание задолженностей невозможно.