Россияне не смогут переводить крупные суммы без счета в банке Путин подписал закон о лимите переводов для физлиц без счета в банке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, который ограничивает максимальный разовый размер денежных переводов для физлиц без открытия банковского счета. Согласно документу, россияне смогут единовременно перевести не более 100 тысяч рублей. Инициатива опубликована на официальном портале правовой информации.

Закон разработали с целью снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, которые обусловлены отсутствием максимальной суммы переводов для физических лиц без открытия банковского счета с использованием упрощенной идентификации. Ранее максимальная сумма перевода не ограничивалась. Россияне могли совершить перевод электронных денежных среда на сумму от 15 тысяч рублей и выше после проведения упрощенной идентификации.

Инициатива вступит в силу спустя 365 дней со дня официального опубликования. Это объясняется тем, что необходимо перестроить процессы проведения идентификации, изменения внутренних процедур и правил внутреннего контроля в кредитных организациях.

Ранее Владимир Путин подписал закон о создании реестра должников по алиментам в России. Соответствующий список будет находится в открытом доступе. Согласно закону, эта мера будет дополнительно воздействовать на должников за их «недостойное поведение».