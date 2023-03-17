Россияне массово бегут чинить технику от ушедших брендов Набиуллина: россияне предпочитают чинить старые вещи, а не покупать новые

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне не торопятся переходить на новые бренды одежды и техники, которые пришли в страну взамен ушедших, и продолжают пользоваться старыми вещами, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. Она отметила, что в стране значительно вырос спрос на ремонт старых вещей, но выразила уверенность, что люди будут привыкать к новому ассортименту и переходить на него.

Появляются новые бренды взамен ушедших, но потребители пока не спешат на них переключаться. Характерная деталь: повысился спрос на услуги ремонта техники, одежды. То есть вероятно люди предпочитают не покупать новое, как часто покупали раньше, а стараются продлить срок службы того, к чему привыкли, — сказала Набиуллина.

Ранее Минпромторг расширил список «параллельных» товаров для поставок в Россию. Туда, в частности, включены товары IKEA и производители игрушек Hasbro и Mattel, моторные масла Shell Helix и Rimula, бренды бытовой техники Zanussi и Wahl, а также косметика и парфюмерия брендов Kerastase и Yves Saint Laurent, запчасти для сельскохозяйственной и судовой техники Caterpillar, Bauer Kompressoren. Также в перечень включили бренды игрушек и детских товаров, например, Hasbro, Logitech, Nintendo.